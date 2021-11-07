Ліга 1, 13 тур

Лілль – Анже – 1:1

Голи: Джалло, 27 – Оунахі, 83

Бордо – ПСЖ – 2:3

Голи: Еліс, 79, Ньянг, 90+2 – Неймар, 26, 43, Мбаппе, 63

Чинні чемпіони продовжують втрачати очки. Нічия проти Анже стала для Лілля вже четвертим матчем поспіль, у якому команда не може перемогти. Поточне 12-те місце в турнірній таблиці лише підкреслює кризу, хоча до відстань до 5-ї сходинки становить лише три очки.

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ПСЖ легко розібрався з Бордо, хоча під кінець змусив уболівальників понервувати. У першому таймі зустрічі Неймар оформив дубль. В обох випадках йому асистував Мбаппе. Особливо красивим виявився другий м'яч. Бразилець, увійшовши у штрафний, відпасував на Мбаппе, яки в дотик п'ятою повернув під удар.

Відзначаючи перше взяття воріт, Неймар вшанував пам'ять бразильської співачки Марилії Мендонси, яка загинула в авіакатастрофі. Про трагедію стало відомо напередодні матчу.

У другому таймі ПСЖ довів справу до розгрому. Це Вейналдум підстеріг помилку захисників, пройшов уперед і викотив під удар Мбаппе на порожні ворота. Ближче до завершення матчу Бордо один гол відіграв. Господарі високим пресингом накрили вихід парижан із оборони. Адлі класно шведою вирізав передачу на Еліса, який розстріляв ворота Наваса. Вже у компенсований час жирондинці забили вдруге. Той таки Адлі запустив у прорив Бріана та Ньянга, які зробили все бездоганно.

Після чергової перемоги ПСЖ тепер уже з 34-ма очками у активі продовжує очолювати турнірну таблицю чемпіонату Франції. Бордо залишився над зоною вильоту.