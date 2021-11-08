"У нас бывают качественные игры, но этого недостаточно. Люди критикуют команду, и я уважаю их мнение. Не думаю, что мы хорошо играем, зато побеждаем.

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Нужно ли дать Маурисио Почеттино больше времени? Я не тот, кто должен принимать подобные решения. Для этого у нас есть руководство", – приводит слова Мбаппе Marca.

К слову, после 13 туров ПСЖ набрал 34 очка и расположился на первом месте в турнирной таблице чемпионата Франции. В группе Лиги чемпионов парижский клуб после четырех туров с восемью очками идет на второй позиции в группе A.

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