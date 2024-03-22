Мбаппе вперше порушив мовчання щодо трансферу з ПСЖ – зірка не приховує дедлайн
Кіліан Мбаппе у таборі збірної Франції потрапив під шквал питань щодо свого клубного майбутнього.
Авторитетні джерела 15 лютого підірвали бомбу, оголосивши про однозначний відхід форварда з ПСЖ влітку. Після цього Мбаппе не давав жодних інтерв'ю, але сьогодні прийшов з Дідьє Дешамом на прес-конференцію збірної Франції. Кіліану довелося докласти зусиль, щоб зберегти таємницю від прискіпливих розпитувань журналістів.
Мбаппе вже шукають ідеальний будинок в Мадриді – переїзд обійдеться у понад 10 мільйонів
"Я сам нічого не оголошував, бо не було що оголошувати. Якщо я цього не зробив, отже мені нема що оголосити. Я все скажу того дня, коли мені буде що оголосити. Я ніколи нічого не приховував. Вибачте, що розчаровую вас, але зараз я не маю нічого цікавого для заяви.
Постійні питання про моє майбутнє? Я сказав, що це не є проблемою. Ми з клубом перебуваємо у фінальному спринті сезону. Ідея зробити требл важливіша за те, залишуся я чи ні. Ми дуже зосереджені на результаті. Те, що відбувається за межами поля, для мене не має значення.
Чи визначиться моє майбутнє до чемпіонату Європи? Коли він настане, я сконцентруюсь на збірній Франції. Гадаю, що до того часу все вирішиться", – наводить слова Мбаппе AS.