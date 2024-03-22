Авторитетні джерела 15 лютого підірвали бомбу, оголосивши про однозначний відхід форварда з ПСЖ влітку. Після цього Мбаппе не давав жодних інтерв'ю, але сьогодні прийшов з Дідьє Дешамом на прес-конференцію збірної Франції. Кіліану довелося докласти зусиль, щоб зберегти таємницю від прискіпливих розпитувань журналістів.

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"Я сам нічого не оголошував, бо не було що оголошувати. Якщо я цього не зробив, отже мені нема що оголосити. Я все скажу того дня, коли мені буде що оголосити. Я ніколи нічого не приховував. Вибачте, що розчаровую вас, але зараз я не маю нічого цікавого для заяви.

Постійні питання про моє майбутнє? Я сказав, що це не є проблемою. Ми з клубом перебуваємо у фінальному спринті сезону. Ідея зробити требл важливіша за те, залишуся я чи ні. Ми дуже зосереджені на результаті. Те, що відбувається за межами поля, для мене не має значення.

Чи визначиться моє майбутнє до чемпіонату Європи? Коли він настане, я сконцентруюсь на збірній Франції. Гадаю, що до того часу все вирішиться", – наводить слова Мбаппе AS.

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