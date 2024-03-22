Мбаппе впервые нарушил молчание относительно трансфера из ПСЖ – звезда не скрывает дедлайн
Килиан Мбаппе в лагере сборной Франции попал под шквал вопросов относительно своего клубного будущего.
Авторитетные источники 15 февраля взорвали бомбу, объявив об однозначном уходе форварда из ПСЖ летом. После этого Мбаппе не давал никаких интервью, но сегодня пришел с Дидье Дешамом на пресс-конференцию сборной Франции. Килиану пришлось приложить усилия, чтобы сохранить тайну от придирчивых расспросов журналистов.
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"Я сам ничего не объявлял, потому что не было что объявлять. Если я этого не сделал, значит мне нечего объявить. Я все скажу в тот день, когда мне будет что объявить. Я никогда ничего не скрывал. Извините, что разочаровываю вас, но сейчас у меня нет ничего интересного для заявления.
Постоянные вопросы о моем будущем? Я сказал, что это не является проблемой. Мы с клубом находимся в финальном спринте сезона. Идея сделать требл важнее того, останусь я или нет. Мы очень сосредоточены на результате. То, что происходит за пределами поля, для меня не имеет значения.
Определится ли мое будущее до чемпионата Европы? Когда он наступит, я сконцентрируюсь на сборной Франции. Думаю, что к тому времени все решится", – приводит слова Мбаппе AS.