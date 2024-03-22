Авторитетные источники 15 февраля взорвали бомбу, объявив об однозначном уходе форварда из ПСЖ летом. После этого Мбаппе не давал никаких интервью, но сегодня пришел с Дидье Дешамом на пресс-конференцию сборной Франции. Килиану пришлось приложить усилия, чтобы сохранить тайну от придирчивых расспросов журналистов.

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"Я сам ничего не объявлял, потому что не было что объявлять. Если я этого не сделал, значит мне нечего объявить. Я все скажу в тот день, когда мне будет что объявить. Я никогда ничего не скрывал. Извините, что разочаровываю вас, но сейчас у меня нет ничего интересного для заявления.

Постоянные вопросы о моем будущем? Я сказал, что это не является проблемой. Мы с клубом находимся в финальном спринте сезона. Идея сделать требл важнее того, останусь я или нет. Мы очень сосредоточены на результате. То, что происходит за пределами поля, для меня не имеет значения.

Определится ли мое будущее до чемпионата Европы? Когда он наступит, я сконцентрируюсь на сборной Франции. Думаю, что к тому времени все решится", – приводит слова Мбаппе AS.

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