Брат хавбека Ювентуса Матіас Погба публічно заявив, що Поль просив шамана, щоб той наклав прокляття на Кіліана Мбаппе. У справу втрутилася поліція, оскільки з'явилися звинувачення у вимаганнях і шантажі.

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Правоохоронці вже опитали Поля, повідомляє France Info. За інформацією джерела, футболіст визнав, що звертався до шамана. Однак Поль стверджує, що його ціллю було не зачаклувати Мбаппе, а щоб посприяти роботі благодійної організації, яка опікується добробутом дітей у Африці.

Раніше повідомлялося, що Матіас Погба та ще кілька чоловіків шантажували Поля, що розповсюдять цю інформацію. Півзахисник Ювентуса заплатив за мовчання 100 тисяч доларів, але ті зажадали 13 мільйонів. Поль написав заяву в поліцію.