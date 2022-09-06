Форвард ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе не обошел вниманием скандальную историю между Матиасом и Полем Погба, в которой переплетаются шаманы и шантаж.

"Сегодня я предпочитаю доверять словам партнера по команде. Это его слово против слова его брата, собираюсь верить своему партнеру по команде.

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Не стоит добавлять больше, я достаточно оторван от всей ситуации", – цитирует Килиана RMC Sport. Напомним, брат хавбека Ювентуса Матиас Погба публично заявил, что Поль просил шамана, чтобы тот наложил проклятие на Килиана Мбаппе.

Ранее сообщалось, что Матиас Погба и еще несколько человек шантажировали Поля, что распространят эту информацию. Полузащитник Ювентуса заплатил за молчание 100 тысяч долларов, но они потребовали 13 миллионов. Поль написал заявление в полицию.

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