Манчестер Юнайтед робив спробу перехопити 25-річного нападника у Реала, стверджує OK Diario.

Мбаппе отримає ставку на рівні з іншими, але матиме бонус у стилі легенд – відома формула заробітків француза в Реалі

Новий співвласник "дияволів" Джим Реткліфф хоче підірвати ринок у своє перше трансферне вікно. Англійці запропонували Мбаппе космічні умови – 200 млн євро підписного бонусу і 300 млн зарплати за 5 сезонів. Втім, француз вже має домовленість з Реалом і не збирається відмовлятися від мрії. Раніше він відхилив ще кращу пропозицію від ПСЖ – 650 млн за 5 років.

Нагадаємо, у нинішньому сезоні Мбаппе провів 32 матчі, оформивши 32 голи та 7 асистів.

Мбаппе між ПСЖ та Реалом – гроші чи мрія?