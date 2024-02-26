Мбаппе отклонил 500 миллионов от Манчестер Юнайтед – следующий клуб суперзвезды давно определен
16:59 - Читати українською
Килиан Мбаппе отодвинул вопрос денег на второй план ради желанного клуба.
Манчестер Юнайтед делал попытку перехватить 25-летнего нападающего у Реала, утверждает OK Diario.
Мбаппе получит ставку наравне с другими, но будет иметь бонус в стиле легенд – известна формула заработков француза в Реале
Новый совладелец "дьяволов" Джим Рэтклифф хочет взорвать рынок в свое первое трансферное окно. Англичане предложили Мбаппе космические условия – 200 млн евро подписного бонуса и 300 млн зарплаты за 5 сезонов. Впрочем, француз уже имеет договоренность с Реалом и не собирается отказываться от мечты. Ранее он отклонил еще лучшее предложение от ПСЖ – 650 млн за 5 лет.
Напомним, в нынешнем сезоне Мбаппе провел 32 матча, оформив 32 гола и 7 ассистов.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter