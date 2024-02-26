Манчестер Юнайтед делал попытку перехватить 25-летнего нападающего у Реала, утверждает OK Diario.

Мбаппе получит ставку наравне с другими, но будет иметь бонус в стиле легенд – известна формула заработков француза в Реале

Новый совладелец "дьяволов" Джим Рэтклифф хочет взорвать рынок в свое первое трансферное окно. Англичане предложили Мбаппе космические условия – 200 млн евро подписного бонуса и 300 млн зарплаты за 5 сезонов. Впрочем, француз уже имеет договоренность с Реалом и не собирается отказываться от мечты. Ранее он отклонил еще лучшее предложение от ПСЖ – 650 млн за 5 лет.

Напомним, в нынешнем сезоне Мбаппе провел 32 матча, оформив 32 гола и 7 ассистов.

Мбаппе между ПСЖ и Реалом – деньги или мечта?