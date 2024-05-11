Чинна угода португальського фахівця з "догами" закінчується влітку 2024 року. Лілль хоче втримати свого тренера, з яким провів досить непоганий сезон.

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Як повідомляє L'equipe, Паулу Фонсека є пріоритетним варіантом для Марселя. Наразі провансальців очолює Жан-Луї Гассе, але не продовжить роботу з клубом після завершення поточної кампанії. Представники Марселя розпочали перемовини з оточенням екс-тренера Шахтаря і запропонували йому трирічний контракт. Фонсека хоче взяти паузу, щоб ухвалити найкраще для себе рішення.

Варто нагадати, Марсель – єдиний французький клуб, який вигравав Лігу чемпіонів. Провансальцям вдалося здобути трофей у сезоні 1992/93.

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