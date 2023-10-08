Поєдинок 8 туру Монпельє – Клермон був зупинений у компенсований час.

Хавбек збірної України прощається з топ-чемпіонатом – навіжений фанат зірвав останній матч сезону на 23-й хвилині

Петарда з господарських трибун приземлилася біля кіпера гостей Морі Діава. Від сильного вибуху 30-річний сенегалець впав на газон і схопився за голову.

Montpelier prowadzi u siebie z Clermont 4-2. W końcówce spotkanie zostaje przerwane, a po chwili anulowane, bo fani gospodarzy rzucili w kierunku bramkarza gości petardę... teraz pewnie Montpelier przegra walkowerem...pic.twitter.com/4opY7wLL2H — BuckarooBanzai (@Buckarobanza) October 8, 2023

Поки лікарі надавали воротарю допомогу, захисник Клермона Нето Боржес показав фанатам середній палець, за що отримав пряму червону.

Діава винесли з поля на ношах, а рефері не продовжив матч. Служба безпеки стадіону встигла ідентифікувати і затримати бовдура, який кинув петарду. Є велика ймовірність, що Монпельє замість перемоги 4:2 отримає технічні 0:3.

Трагедія у Фуріані: поєдинок між Бастією і Марселем перетворився на жахіття, яке забрало 18 життів