Петарда оглушила воротаря, гравця вигнали за середній палець фанатам – чергове дикунство у чемпіонаті Франції
Фанати на матчах Ліги 1 продовжують демонструвати зразки неадекватної поведінки.
Поєдинок 8 туру Монпельє – Клермон був зупинений у компенсований час.
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Петарда з господарських трибун приземлилася біля кіпера гостей Морі Діава. Від сильного вибуху 30-річний сенегалець впав на газон і схопився за голову.
Поки лікарі надавали воротарю допомогу, захисник Клермона Нето Боржес показав фанатам середній палець, за що отримав пряму червону.
Діава винесли з поля на ношах, а рефері не продовжив матч. Служба безпеки стадіону встигла ідентифікувати і затримати бовдура, який кинув петарду. Є велика ймовірність, що Монпельє замість перемоги 4:2 отримає технічні 0:3.
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