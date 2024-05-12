Олександрія перервала жахливу серію без перемог, обігравши СК Дніпро-1 у матчі 28-го туру УПЛ. Дивіться відео гола та огляд поєдинку на "Футбол 24".

Олександрія повела в рахунку на 18-й хвилині після дивної гри захисників Дніпра-1, які не могли головою винести м'яч за межі штрафного. М'яч відлетів до Безерри, який пробив, а Шостак заніс сферу у ворота.

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Бабенко міг завдяки рикошету зрівняти рахунок, але Шевченко перевів м'яч через поперечку. Безерра ледь не подвоїв перевагу, але влучив у поперечку, коли перекинув воротаря. Олександрія була активнішою в атаці і в другому таймі та втримала перевагу.