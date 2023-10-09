В воскресенье состоялось 6 матчей чемпионата Франции. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Лига 1, 8 тур

Марсель – Гавр –3:0

Голы: Санганте, 17(аг), Обамеянг, 21, Сарр, 84

Удаление: Ндиайе, 40 (Г)

Брест – Тулуза – 1:1

Голы: Сатриано, 90+2 – Магри, 27

Лион – Лорьян – 3:3

Голы: Нуама, 21, Ляказетт, 22, 41 (пен.) – Крупи, 16, 54, Йонгва, 79

Монпелье – Клермон – 4:2 (матч остановлен на 90+1-й минуте)

Голы: Аль-Тамари, 16, 76, Саванье, 31, 48 (оба – пен.) – Маньин, 26, Конате, 45

Удаления: Эстеве, 54 – Боржес, 90+2

Ланс – Лилль – 1:1

Голы: Мачадо, 70 – Андре, 45+2

Ренн – ПСЖ – 1:3

Голы: Гуири, 56 – Витинья, 32, Хакими, 36, Круг Муани, 58

Марсель наконец-то прервал серию из 6 матчей без побед. Дженнаро Гаттузо праздновал дебютный успех, разгромив Гавр. Брест едва спасся с Тулузой и окончательно лишился лидерства.

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Лион и Лорьян сошлись в битве аутсайдеров. "Ткачи" имели 2 гола преимущества, но упустили и его – 3:3. Монпелье рискует потерять победу над Клермоном из-за бешенных фанатов, сорвавших матч в компенсированное время. Ланс расписал ничью с Лиллем.

У ПСЖ не было никаких проблем с Ренном. Пока Килиан Мбаппе молчит, Ашраф Хакими решает все вопросы. Правый латераль столичного клуба оформил победные гол+пас.

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