Мбаппе в Реал: президент Ла Ліги дав сміливий прогноз щодо переходу нападника ПСЖ
25 вересня 22:56 - Читать на русском
Очільник Ла Ліги Хав'єр Тебас прокоментував ймовірність приїзду Кіліана Мбаппе в Реал.
Француз досі не продовжив свій контракт з ПСЖ і його майбутнє залишається невизначеним. Хав'єр Тебас, президент Ла Ліги, вважає, що Кіліан Мбаппе буде гравцем Реала.
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"Переконаний, переконаний. Але це, безперечно, його доля. 70-80%, що він опиниться в Мадриді наступного року", – цитує слова Тебаса Marca.
Нагадаємо, чинна угода Мбаппе з ПСЖ закінчується влітку 2024 року. Керівництво парижан впевнене, що у Кіліана є вже домовленість з Реалом.
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