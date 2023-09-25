Француз досі не продовжив свій контракт з ПСЖ і його майбутнє залишається невизначеним. Хав'єр Тебас, президент Ла Ліги, вважає, що Кіліан Мбаппе буде гравцем Реала.

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"Переконаний, переконаний. Але це, безперечно, його доля. 70-80%, що він опиниться в Мадриді наступного року", – цитує слова Тебаса Marca.

Нагадаємо, чинна угода Мбаппе з ПСЖ закінчується влітку 2024 року. Керівництво парижан впевнене, що у Кіліана є вже домовленість з Реалом.

Мбаппе між ПСЖ та Реалом – гроші чи мрія?