Ашраф Хакімі, Усман Дембеле, Левен Курзава та Рандаль Коло Муані можуть бути покарані через брудні слова.

Чотирьом футболістам ПСЖ загрожує дискваліфікація. Команда занадто розійшлася, святкуючи розгромну перемогу над Марселем у 6 турі Ліги 1.

ПСЖ розгромив Марсель з шикарним голом Хакімі та дублем Рамуша, а Мбаппе травмувався

Лідером показав себе 17-річний вихованець Заїр-Емері. Хлопець взяв мегафон і співав клубну пісню, але поряд його партнери кричали погані речі.

Хакімі, Дембеле, Коло Муані та Курзава скандували "Марсельці, тра**йте своїх мам". Ліга може накласти покарання за такі слова, повідомляє Le Parisien.

Футболістам загрожує дискваліфікація та штраф. Раніше в схожій ситуації отримав відсторонення Тайє Тайво, який ображав якраз ПСЖ.