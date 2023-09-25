"Марсельці, тра**йте своїх мам": трьом зіркам ПСЖ загрожує дискваліфікація за образливі викрики
Ашраф Хакімі, Усман Дембеле, Левен Курзава та Рандаль Коло Муані можуть бути покарані через брудні слова.
Чотирьом футболістам ПСЖ загрожує дискваліфікація. Команда занадто розійшлася, святкуючи розгромну перемогу над Марселем у 6 турі Ліги 1.
ПСЖ розгромив Марсель з шикарним голом Хакімі та дублем Рамуша, а Мбаппе травмувався
Лідером показав себе 17-річний вихованець Заїр-Емері. Хлопець взяв мегафон і співав клубну пісню, але поряд його партнери кричали погані речі.
Хакімі, Дембеле, Коло Муані та Курзава скандували "Марсельці, тра**йте своїх мам". Ліга може накласти покарання за такі слова, повідомляє Le Parisien.
Футболістам загрожує дискваліфікація та штраф. Раніше в схожій ситуації отримав відсторонення Тайє Тайво, який ображав якраз ПСЖ.