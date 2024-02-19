Іспанська преса запустила чутки, що представники Ман Сіті контактували з оточенням Мбаппе, який планує шукати новий клуб вільним агентом. Фаворитом на підписання нападника вважається Реал, але журналісти активно розпитують тренерів інших клубів щодо шансів запросити Кіліана.

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Без цієї теми не обійшлася і прес-конференція Гвардіоли, але наставник Ман Сіті сприймає її не надто серйозно. "Мбаппе? Гадаю, він доволі непоганий, має майбутнє", – відповів Пеп, спровокувавши сміх у залі.

"Черепашка" проводить черговий монструозний сезон – 32 голи та 7 асистів у 31 матчі. Схожа трансферна сага розвивалася 2 роки тому, але все завершилось раптовим продовженням контракту з ПСЖ.

️ Guardiola responde entre risas a la pregunta sobre Mbappé:



️ "Creo que es bastante bueno, tiene futuro"@diarioas pic.twitter.com/aODc6LaV1h — AStv (@AS_TV) February 19, 2024

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