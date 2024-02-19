Мбаппе вже підписав попередній контракт з Реалом, повідомляє Marca. Француз влітку стане вільним агентом, тому з початку цього року може вести офіційні переговори з новим клубом. Реал і Мбаппе уклали угоду на 5 сезонів.

Мбаппе може переїхати в Реал з найкращим другом – зірка ПСЖ роздумує над відходом

У Мадриді відчувають певну образу на футболіста за драму дворічної давності, тому вели перемовини без особливого ентузіазму. Боси Реала просто запитали "так чи ні?", обійшлося без вмовлянь. Але Кіліан відповів категоричною згодою.

Як наслідок, Реал вже не пропонує шалених грошей. Зарплата Мбаппе буде в діапазоні від 15 до 20 мільйонів євро чистими + бонуси. У 2022-му Мадрид давав 26 млн. Підписний бонус буде скромнішим – 50 мільйонів.

Кіліан отримає значно менше, ніж за останній сезон у ПСЖ. Там на його рахунок капало близько 100 мільйонів з урахуванням бонусів за продовження контракту та лояльність.

Мбаппе ще раніше остаточно прийняв рішення покинути ПСЖ. Реал чекав лише моменту, щоб підписати контракт за всіма правилами. Королівський клуб зробив все, щоб Париж не мав причин скаржитися в УЄФА.