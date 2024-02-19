Испанская пресса запустила слухи, что представители Ман Сити контактировали с окружением Мбаппе, который планирует искать новый клуб свободным агентом. Фаворитом на подписание нападающего считается Реал, но журналисты активно расспрашивают тренеров других клубов относительно шансов пригласить Килиана.

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Без этой темы не обошлась и пресс-конференция Гвардиолы, но наставник Ман Сити воспринимает ее не слишком серьезно. "Мбаппе? Думаю, он довольно неплох, имеет будущее", – ответил Пеп, спровоцировав смех в зале.

"Черепашка" проводит очередной монструозный сезон – 32 гола и 7 ассистов в 31 матче. Похожая трансферная сага развивалась 2 года назад, но все завершилось внезапным продлением контракта с ПСЖ.

️ Guardiola responde entre risas a la pregunta sobre Mbappé:



️ "Creo que es bastante bueno, tiene futuro"@diarioas pic.twitter.com/aODc6LaV1h — AStv (@AS_TV) February 19, 2024

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