Кіліан Мбаппе навіть не розглядає трансфер на Туманний Альбіон.

Зірка ПСЖ зустрівся з блогером Майкі Пуллі, який вболіває за Арсенал. Хлопчик повністю сліпий, але це не заважає йому палко любити футбол. Щоправда, спроба завербувати Мбаппе для "канонірів" завершилася невдачею.

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Пуллі: Переходь в Арсенал.

Мбаппе: Арсенал? (сміється).

Пуллі: Ми будемо піклуватися про тебе.

Мбаппе: Ні-ні, жодних шансів.

Пуллі: Чому?

Мбаппе: Там занадто холодно.

Нагадаємо, форвард відмовився продовжувати контракт з ПСЖ і влітку планує перейти в інший клуб вільним агентом. Беззаперечним фаворитом на підписання Кіліана вважається мадридський Реал.

MBAPPÉ RECHAZA el ARSENAL:



️“Hace mucho frío allí”.



Vía Mikey Poulli (Twitter) pic.twitter.com/bTbMgvzP03 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 16, 2024

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