Килиан Мбаппе даже не рассматривает трансфер на Туманный Альбион.

Звезда ПСЖ встретился с блогером Майки Пулли, который болеет за Арсенал. Мальчик полностью слепой, но это не мешает ему горячо любить футбол. Правда, попытка завербовать Мбаппе для “канониров” завершилась неудачей.

Мбаппе уже ищут идеальный дом в Мадриде – переезд обойдется в более чем 10 миллионов

Пулли: Переходи в Арсенал.

Мбаппе: Арсенал? (смеется).

Пулли: Мы будем заботиться о тебе.

Мбаппе: Нет-нет, никаких шансов.

Пулли: Почему?

Мбаппе: Там слишком холодно.

Напомним, форвард отказался продлевать контракт с ПСЖ и летом планирует перейти в другой клуб свободным агентом. Безоговорочным фаворитом на подписание Килиана считается мадридский Реал.

MBAPPÉ RECHAZA el ARSENAL:



️“Hace mucho frío allí”.



Vía Mikey Poulli (Twitter) pic.twitter.com/bTbMgvzP03 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 16, 2024

"Счет 14:0 никогда не бывает анекдотичным": Мбаппе переживает переломный момент – интервью на колесах в Нормандию