Мбаппе після рішення покинути ПСЖ звернувся з останнім проханням до президента клубу
Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе серйозно налаштований влітку розпочати новий етап у своїй кар'єрі.
Сьогодні француз зустрівся за Нассером Аль-Хелаїфі, якому повідомив про свій намір покинути ПСЖ, інформує L'ÉQUIPE. Ця розмова мала відбутися раніше, але президент клубу був зайнятий.
Мбаппе повідомив ПСЖ, що влітку покине клуб, – The Athletic
За інформацією джерела, Мбаппе наголосив, що його рішення є остаточним. Також Кіліан попросив Аль-Хелаїфі не надсилати йому жодних пропозицій щодо співпраці та не намагатися переконати його змінити рішення.
Найближчим часом сторони розпочнуть переговори щодо умов прощання. Не виключений варіант, за якого ПСЖ зможе отримати компенсацію за гравця. Зауважимо, що влітку Мбаппе стане вільним агентом.