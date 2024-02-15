Сьогодні француз зустрівся за Нассером Аль-Хелаїфі, якому повідомив про свій намір покинути ПСЖ, інформує L'ÉQUIPE. Ця розмова мала відбутися раніше, але президент клубу був зайнятий.

Мбаппе повідомив ПСЖ, що влітку покине клуб, – The Athletic

За інформацією джерела, Мбаппе наголосив, що його рішення є остаточним. Також Кіліан попросив Аль-Хелаїфі не надсилати йому жодних пропозицій щодо співпраці та не намагатися переконати його змінити рішення.

Найближчим часом сторони розпочнуть переговори щодо умов прощання. Не виключений варіант, за якого ПСЖ зможе отримати компенсацію за гравця. Зауважимо, що влітку Мбаппе стане вільним агентом.

Мбаппе між ПСЖ та Реалом – гроші чи мрія?