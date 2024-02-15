Сегодня француз встретился с Нассером Аль-Хелаифи, которому сообщил о своем намерении покинуть ПСЖ, информирует L'ÉQUIPE. Этот разговор должен был состояться ранее, но президент клуба был занят.

Мбаппе сообщил ПСЖ, что летом покинет клуб, – The Athletic

По информации источника, Мбаппе отметил, что его решение является окончательным. Также Килиан попросил Аль-Хелаифи не присылать ему никаких предложений о сотрудничестве и не пытаться убедить его изменить решение.

В ближайшее время стороны начнут переговоры об условиях прощания. Не исключен вариант, при котором ПСЖ сможет получить компенсацию за игрока. Заметим, что летом Мбаппе станет свободным агентом.

Мбаппе между ПСЖ и Реалом – деньги или мечта?