Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе еще не объявил, где будет играть после ухода из ПСЖ, но пресса уверена, что это будет Реал.

Француз решил не продлевать контракт с парижанами, о чем уже сообщил клубу. Большинство слухов относительно будущего Мбаппе связаны с Реалом. Некоторые СМИ сообщили, что он вообще уже подписал контракт с мадридским клубом.

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Журналист Жозеп Педрерол в программе El Chiringuito рассказал о схеме заработков, которые согласовали 25-летний футболист и Реал. По информации источника, Мбаппе будет получать по 14 млн евро чистыми в течение пяти лет контракта. Это схожие цифры с соглашениями Джуда Беллингема и Винисиуса.

Конечно, Килиан получит подписной бонус, поскольку приходит свободным агентом. Это будет 40 миллионов евро. Самый интересный пункт касается имиджевых прав. Обычно Реал использует формулу 50/50, но в особых случаях идет на уступки. Так было с Роналдо и Криштиану Роналду, которые имели 80 или даже 90 процентов от персональных соглашений.

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Для Мбаппе подготовили похожий сценарий. Французу остается 100% от уже подписанных рекламных контрактов. Все личные партнерские доходы, которые Килиан оформит уже после перехода в Реал, будут побелены по схеме 80/20 в пользу игрока.