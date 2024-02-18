Француз нещодавно повідомив керівництво парижан про те, що не збирається продовжувати свій контракт і влітку піде з команди. Ймовірно новим клубом Кіліана Мбаппе буде Реал, який, попри торішні невдачі, все ж не відмовився від трансферу француза.

ПСЖ готується до життя без Мбаппе – клуб отримає 200 млн на трансфери і обрав заміну лідеру

Як повідомляє Foot Mercato, в Мадриді йде підготовка до приїзду зіркового нападника. Флорентіно Перес вже повідомив кільком гравцям про перехід Мбаппе. Реал розглядає можливість віддати Кіліану десятий номер, під яким грає наразі Лука Модріч. Хорват незадоволений своїм становищем в команді, оскільки не отримує бажаного ігрового часу. Володар "Золотого м'яча" роздумує над тим, щоб покинути Мадрид влітку, коли закінчиться його контракт.

Нагадаємо, що Кіліан Мбаппе виступає за ПСЖ з 2017 року. Загалом нападник зіграв за парижан у 291 матчі. В його активі 244 голи та 105 асистів. У складі столичного клубу Мбаппе п'ять разів здобував титул чемпіона Франції, тричі вигравав Кубок Франції та Суперкубок.

"Рахунок 14:0 ніколи не буває анекдотичним": Мбаппе переживає переломний момент – інтерв'ю на колесах в Нормандію