Мбаппе отримає більше 300 млн доларів за відмову від переходу в Реал – ЗМІ розкрив суми, якими ПСЖ втримав форварда
Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе мав дуже вагомий аргумент залишитись в Парижі замість омріяного переходу в Реал.
ПСЖ запропонував нападнику шалені гроші, аби втримати його від трансферу в Реал, повідомляє New York Times.
Мбаппе знову заговорив про можливий перехід в Реал та пригадав, як Макрон переконав його залишитись у Парижі
Так, Кіліан заробить 250 млн доларів за 3 роки в Парижі та вже отримав 125 мільйонів за підписання нового контракту.
Нагадаємо, що в травні цього року у Кіліана завершувався контракт з ПСЖ і багато хто вже бачив його в Реалі. Втім, форвард перепідписав контракт з парижанами, отримавши не тільки неймовірні гроші, але й розширення своїх повноважень – Мбаппе тепер може впливати на рішення щодо трансферів або призначень тренерів.
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