ПСЖ предложил нападающему безумные деньги, чтобы удержать его от трансфера в Реал, сообщает New York Times.

Мбаппе снова заговорил о возможном переходе в Реал и вспомнил, как Макрон убедил его остаться в Париже

Так, Килиан заработает 250 млн долларов за 3 года в Париже и уже получил 125 миллионов за подписание нового контракта.

Напомним, что в мае этого года у Килиана завершался контракт с ПСЖ и многие уже видели его в Реале. Впрочем, форвард переподписал контракт с парижанами, получив не только невероятные деньги, но и расширение своих полномочий – Мбаппе теперь может влиять на решения по трансферам или назначениям тренеров.

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