Влітку драматичні розбірки між французом та його клубом не сходили з перших шпальт світової преси. ПСЖ виключив Кіліана Мбаппе з команди під час передсезонної підготовки, а також погрожував, що йому не дадуть ігрового часу в сезоні 2023/24. Втім, керівництво парижан розтануло, і в матчі проти Тулузи нападник взяв участь. Зміна позиції катарських босів викликала непорозуміння, оскільки одразу з'явилися чутки про те, що Мбаппе продовжив угоду з ПСЖ.

Дубль Мбаппе і фіаско чемпіона світу у відеоогляді матчу Ліон – ПСЖ – 1:4

Як інформує L'Équipe, причини повернення француза в склад парижан ніяк не стосуються нового контракту. Кіліан Мбаппе досі непохитний у своєму рішенні залишити столицю Франції влітку 2024 року у статусі вільного агента. Щоб грати в новому сезоні, нападник відмовився від частини бонусів за лояльність. Це дозволило ПСЖ зберегти понад 100 мільйонів євро, що приблизно дорівнює трансферній сумі, яку парижани могли б отримати за трансфер Мбаппе. Саме тому катарські боси змінили свою думку.

В поточному сезоні в чемпіонаті Франції Кіліан Мбаппе зіграв у трьох матчах, в яких записав у свій актив п'ять голів. Нагадаємо, що головним претендентом на француза є мадридський Реал.

Мбаппе між ПСЖ та Реалом – гроші чи мрія?