Вже на 3-й хвилині Корентен Толіссо "привіз" пенальті у ворота Ліона. Чемпіон світу 2018 року "задрімав" у карному майданчику і вліпив по ногах Угарте. Мбаппе не без проблем реалізував 11-метровий.

ПСЖ наблизив відставку колишнього тренера, розтрощивши Ліон – Мбаппе знову став героєм, оформивши дубль

До перерви ПСЖ відвантажив супернику ще 3 голи. Хакімі та Асенсіо приєдналися до Мбаппе, який оформив дубль. По перерві команда Енріке розслабилась і навіть дозволила Ліону відквитати один гол – Толіссо реалізував пенальті за фол юного Заїра-Емері.