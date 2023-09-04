Дубль Мбаппе і фіаско чемпіона світу у відеоогляді матчу Ліон – ПСЖ – 1:4
11:00 - Читать на русском
Ліон безнадійно програв ПСЖ у 4 турі Ліги 1. Дивіться відео голів та огляд матчу.
Вже на 3-й хвилині Корентен Толіссо "привіз" пенальті у ворота Ліона. Чемпіон світу 2018 року "задрімав" у карному майданчику і вліпив по ногах Угарте. Мбаппе не без проблем реалізував 11-метровий.
ПСЖ наблизив відставку колишнього тренера, розтрощивши Ліон – Мбаппе знову став героєм, оформивши дубль
До перерви ПСЖ відвантажив супернику ще 3 голи. Хакімі та Асенсіо приєдналися до Мбаппе, який оформив дубль. По перерві команда Енріке розслабилась і навіть дозволила Ліону відквитати один гол – Толіссо реалізував пенальті за фол юного Заїра-Емері.
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