Летом драматичные разборки между французом и его клубом не сходили с первых полос мировой прессы. ПСЖ исключил Килиана Мбаппе из команды во время предсезонной подготовки, а также угрожал, что ему не дадут игрового времени в сезоне 2023/24. Впрочем, руководство парижан растаяло, и в матче против Тулузы нападающий принял участие. Изменение позиции катарских боссов вызвало недопонимание, поскольку сразу появились слухи о том, что Мбаппе продлил соглашение с ПСЖ.

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Как информирует L'Équipe, причины возвращения француза в состав парижан никак не касаются нового контракта. Килиан Мбаппе до сих пор непоколебим в своем решении покинуть столицу Франции летом 2024 года в статусе свободного агента. Чтобы играть в новом сезоне, нападающий отказался от части бонусов за лояльность. Это позволило ПСЖ сохранить более 100 миллионов евро, что примерно равно трансферной сумме, которую парижане могли бы получить за трансфер Мбаппе. Именно поэтому катарские боссы изменили свое мнение.

В текущем сезоне в чемпионате Франции Килиан Мбаппе сыграл в трех матчах, в которых записал в свой актив пять голов. Напомним, что главным претендентом на француза является мадридский Реал.

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