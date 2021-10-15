ПСЖ збільшив власний бюджет на 171 млн євро, аби покращити пропозицію з новим контрактом для Мбаппе, повідомляє AS.

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Втім, джерела, наближені до клубу, стверджують, що Кіліан настільки налаштований перейти в Реал, що відхилить будь-яку пропозицію від ПСЖ. Нападник очікує настання 30 червня 2022 року, коли завершиться його контракт з парижанами, після чого може перейти в Мадрид на правах вільного агента.

Додамо, що Мбаппе провів 11 поєдинків у складі ПСЖ у поточному сезоні, у яких забив 4 голи та віддав 5 асистів.

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