Французький гранд боротиметься за нападника Борусії Д Ерлінга Холанда, інформує Foot Mercato.

Манчестер Сіті взимку зробить серйозний крок для підписання Холанда – у "містян" є козир

На 21-річного норвежця також претендують Манчестер Сіті та Баварія, а сам він навряд горить бажанням виступати у Франції. ПСЖ спробує переконати бомбардира величезною зарплатнею і відносно коротким контрактом на 2 роки з можливістю продовження ще на один. Холанд міг би стати найбільш високооплачуваним гравцем команди, отримуючи 38-42 млн євро на рік. Стільки не заробляють навіть Мессі і Неймар, у яких "скромні" 30 млн євро.

Відзначимо, що Холанд у поточному сезоні провів за Борусію 8 матчів, забивши 11 голів та віддавши 4 результативні передачі.

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