ПСЖ увеличил собственный бюджет на 171 млн евро, чтобы улучшить предложение по новому контракту для Мбаппе, сообщает AS.

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Впрочем, источники, близкие к клубу, утверждают, что Килиан настолько настроен перейти в Реал, что отклонит любое предложение от ПСЖ. Нападающий ожидает наступления 30 июня 2022 года, когда завершится его контракт с парижанами, после чего может перейти в Мадрид на правах свободного агента.

Добавим, что Мбаппе провел 11 поединков в составе ПСЖ в текущем сезоне, в которых забил 4 гола и отдал 5 ассистов.

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