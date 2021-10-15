Мбаппе не убедило увеличение бюджета ПСЖ – француз категоричен относительно своего будущего
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе серьезно настроен покинуть парижский клуб ради Реала.
ПСЖ увеличил собственный бюджет на 171 млн евро, чтобы улучшить предложение по новому контракту для Мбаппе, сообщает AS.
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Впрочем, источники, близкие к клубу, утверждают, что Килиан настолько настроен перейти в Реал, что отклонит любое предложение от ПСЖ. Нападающий ожидает наступления 30 июня 2022 года, когда завершится его контракт с парижанами, после чего может перейти в Мадрид на правах свободного агента.
Добавим, что Мбаппе провел 11 поединков в составе ПСЖ в текущем сезоне, в которых забил 4 гола и отдал 5 ассистов.
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