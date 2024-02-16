Мбаппе не матиме особливого статусу в Реалі – зарплата на рівні інших зірок, 50 млн євро бонусу не світять
17:39 - Читать на русском
Реал Мадрид не збирається відразу виділяти Кіліана Мбаппе у фінансовій ієрархії клубу.
Ведучий El Chiringuito TV Хосе Педрерол поділився ексклюзивною інформацією щодо контракту нападника з мадридським клубом.
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Угода буде розрахована на 5/6 років, але зарплата Мбаппе не перевищить заробітки інших зірок Реала. Вона буде на рівні Беллінгема та Вінісіуса, які отримують близько 10 млн євро "чистими" на рік. Підписний бонус Кіліана складе до 50 млн євро.
2 роки тому під час попередньої саги фігурували значно більші цифри. Втім, Мбаппе в останній момент "зрадив" Реал і продовжив контракт з ПСЖ.
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