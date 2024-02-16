Ведучий El Chiringuito TV Хосе Педрерол поділився ексклюзивною інформацією щодо контракту нападника з мадридським клубом.

Мбаппе в Реал: відома орієнтовна дата оголошення супертрансферу

Угода буде розрахована на 5/6 років, але зарплата Мбаппе не перевищить заробітки інших зірок Реала. Вона буде на рівні Беллінгема та Вінісіуса, які отримують близько 10 млн євро "чистими" на рік. Підписний бонус Кіліана складе до 50 млн євро.

2 роки тому під час попередньої саги фігурували значно більші цифри. Втім, Мбаппе в останній момент "зрадив" Реал і продовжив контракт з ПСЖ.

EXCLUSIVA @jpedrerol



MBAPPÉ NO cobrará más que Bellingham o Vinicius.

El acuerdo sería de 5/6 años.

Prima de fichaje: MENOS de 50 MILLONES. pic.twitter.com/0hsPaP9oek — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 16, 2024

Мбаппе між ПСЖ та Реалом – гроші чи мрія?