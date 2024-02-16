Ведущий El Chiringuito TV Хосе Педрерол поделился эксклюзивной информацией о контракте нападающего с мадридским клубом.

Мбаппе в Реал: известна ориентировочная дата объявления супертрансфера

Соглашение будет рассчитано на 5/6 лет, но зарплата Мбаппе не превысит заработки других звезд Реала. Она будет на уровне Беллингема и Винисиуса, которые получают около 10 млн евро "чистыми" в год. Подписной бонус Килиана составит до 50 млн евро.

2 года назад во время предыдущей саги фигурировали значительно большие цифры. Впрочем, Мбаппе в последний момент "предал" Реал и продлил контракт с ПСЖ.

EXCLUSIVA @jpedrerol



MBAPPÉ NO cobrará más que Bellingham o Vinicius.

El acuerdo sería de 5/6 años.

Prima de fichaje: MENOS de 50 MILLONES. pic.twitter.com/0hsPaP9oek — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 16, 2024

Мбаппе между ПСЖ и Реалом – деньги или мечта?