Мбаппе не будет иметь особого статуса в Реале – зарплата на уровне других звезд, 50 млн евро бонуса не светят
17:39 - Читати українською
Реал Мадрид не собирается сразу выделять Килиана Мбаппе в финансовой иерархии клуба.
Ведущий El Chiringuito TV Хосе Педрерол поделился эксклюзивной информацией о контракте нападающего с мадридским клубом.
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Соглашение будет рассчитано на 5/6 лет, но зарплата Мбаппе не превысит заработки других звезд Реала. Она будет на уровне Беллингема и Винисиуса, которые получают около 10 млн евро "чистыми" в год. Подписной бонус Килиана составит до 50 млн евро.
2 года назад во время предыдущей саги фигурировали значительно большие цифры. Впрочем, Мбаппе в последний момент "предал" Реал и продлил контракт с ПСЖ.
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