"Кілька тижнів тому мені сказали, що Реал хотів би оголосити про це у квітні-травні. Раніше ні, бо ще є ризик перетнутися з ПСЖ в Лізі чемпіонів.

Іспанський клуб випередив Реал у "підписанні" Мбаппе – зірка вже "приміряв" форму

Мадрид не хоче принижувати ПСЖ у цій історії. Клуб планує влаштувати все так, що це не Реал краде Мбаппе у ПСЖ, а сам Мбаппе залишає Париж після семи років і вільним обрав "вершкових". 2 роки тому Реал поквапився у цьому питанні, і перед ним грюкнули дверима. Вони не хочуть повторення цієї ситуації", – розповів французький журналіст Фредерік Ермель.

Вчора (15 лютого) авторитетні джерела повідомили про рішення Мбаппе – покинути ПСЖ влітку вільним агентом. Головним фаворитом на запрошення форварда знову виступає Реал.

Мбаппе між ПСЖ та Реалом – гроші чи мрія?