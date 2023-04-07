Президент клубу Нассер Аль-Хелаїфі був змушений по телефону проводити виховну бесіду з 24-річним нападником, стверджує AS.

"Хто-небудь, зупиніть его Мбаппе": чемпіон світу роздратований черговими публічними розбірками форварда і ПСЖ

Мбаппе публічно розкритикував рекламний ролик ПСЖ, в якому проігнорували інших зірок команди. Втім, Аль-Хелаїфі не оцінив пориву гравця. Бос ПСЖ нагадав Мбаппе, що такі питання краще вирішувати всередині клубу, а не давати пресі зайвий привід для атаки на команду. Француз і так користується небаченими привілеями після підписання нового контракту – сам контролює іміджеві права, просунувся у ієрархії капітанів, має слово щодо трансферів. Натомість Кіліан відповідає "вередливістю" як на полі, так і за його межами.

Наразі про відхід Мбаппе не йдеться. ПСЖ вважає форварда своїм головним футбольним активом і основою для успішних результатів. Чинний контракт зірки розрахований до літа 2025 року.

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