Президент клуба Нассер Аль-Хелаифи был вынужден по телефону проводить воспитательную беседу с 24-летним нападающим, утверждает AS.

"Кто-нибудь, остановите эго Мбаппе": чемпион мира раздражен очередными публичными разборками форварда и ПСЖ

Мбаппе публично подверг критике рекламный ролик ПСЖ, в котором проигнорировали других звезд команды. Впрочем, Аль-Хелаифи не оценил порыв игрока. Босс ПСЖ напомнил Мбаппе, что такие вопросы лучше решать внутри клуба, а не давать прессе лишний повод для атаки на команду. Француз и так пользуется невиданными привилегиями после подписания нового контракта – сам контролирует имиджевые права, продвинулся в иерархии капитанов, имеет слово по трансферам. Килиан отвечает "капризами" как на поле, так и за его пределами.

Пока об уходе Мбаппе речь не идет. ПСЖ считает форварда своим главным футбольным активом и основой успешных результатов. Действующий контракт звезды рассчитан до лета 2025 года.

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