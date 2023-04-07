"Хто-небудь, зупиніть его Мбаппе": чемпіон світу роздратований черговими публічними розбірками форварда і ПСЖ
Чемпіон світу-1998 та чемпіон Європи-2000 у складі збірної Франції Крістоф Дюгаррі розкритикував Кілана Мбаппе, який "насварив" ПСЖ за неправильну рекламну кампанію.
"Мене нудить від цих людей, які все сприймають близько до себе. Помістімо їх до центру спілкування. Клуб мав його попередити, нехай, але як ви вважаєте, чи варто повідомленням у соцмережах показувати невдоволення своїм клубом? Ви можете зателефонувати відповідальним особам та вирішити це всередині. Гадаєш, ми звинувачуватимемо в проблемах Парі Сен-Жермен хлопця, якщо він не зробить оголошення?
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Я не розумію повідомлення Мбаппе. Хто-небудь, зупиніть його его. Чому вони не грають з такою ж відданістю, чому не показують себе на полі, а програють матч за матчем? У нього шалена зарплата.
Він хоче потурбуватися про все. Маркетинг, комунікація, вибір спортивного директора, вибір партнерів, з якими хочеш грати. Мбаппе міг би просто зателефонувати своєму президентові замість того, щоб надсилати повідомлення в мережі, яке побачить весь світ. Це незграбно, це не елегантно", – наводить слова Дюгаррі AS.
Нагадаємо, невдоволення Мбаппе зростає і через другий поспіль виліт з Ліги чемпіонів на стадії 1/8 фіналу. ПСЖ наразі бореться лише за тріумф у Лізі 1.
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