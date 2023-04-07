"Мене нудить від цих людей, які все сприймають близько до себе. Помістімо їх до центру спілкування. Клуб мав його попередити, нехай, але як ви вважаєте, чи варто повідомленням у соцмережах показувати невдоволення своїм клубом? Ви можете зателефонувати відповідальним особам та вирішити це всередині. Гадаєш, ми звинувачуватимемо в проблемах Парі Сен-Жермен хлопця, якщо він не зробить оголошення?

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Я не розумію повідомлення Мбаппе. Хто-небудь, зупиніть його его. Чому вони не грають з такою ж відданістю, чому не показують себе на полі, а програють матч за матчем? У нього шалена зарплата.

Він хоче потурбуватися про все. Маркетинг, комунікація, вибір спортивного директора, вибір партнерів, з якими хочеш грати. Мбаппе міг би просто зателефонувати своєму президентові замість того, щоб надсилати повідомлення в мережі, яке побачить весь світ. Це незграбно, це не елегантно", – наводить слова Дюгаррі AS.

Нагадаємо, невдоволення Мбаппе зростає і через другий поспіль виліт з Ліги чемпіонів на стадії 1/8 фіналу. ПСЖ наразі бореться лише за тріумф у Лізі 1.

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