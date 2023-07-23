Ситуація навколо француза збуджує багато клубів. "Каноніри" уважно стежать за розвитком саги між Мбаппе та ПСЖ.

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Як інформує Footballtransfers, Арсенал розглядає можливість підписання француза. Є сумніви, що лондонці зможуть задовольнити фінансові примхи ПСЖ, однак "каноніри" можуть включити в угоду форварда Габріела Мартінеллі. За оцінками Transfermarkt бразилець коштує наразі близько 80 мільйонів євро.

Фаворит в боротьбі за Мбаппе, звичайно, є Реал. Різноманітні ЗМІ повідомляли, що Саудівська Аравія також готова запропонувати контракт французу.

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