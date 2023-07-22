Вибух у паризькій команді стався після того, як стало відомо, що французького нападника не включили в турне по Японії. Таке рішення керівництва ПСЖ – це ще одна спроба вмовити Кіліана Мбаппе продовжити угоду з клубом.

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Як повідомляє Relevo, головному тренеру парижан Луїсу Енріке не подобається відсторонення нападника. Якщо Мбаппе залишиться в команді ще на рік, іспанський фахівець не буде виконувати наказ тримати Кіліана якомога далі від команди. Енріке вважає, що француз посилить його команду, тому, незважаючи на тиск з боку Катара, тренер буде включати нападника у склад.

Нагадаємо, що чинна угода Кіліана Мбаппе з ПСЖ завершується у 2024 році. Нападник не розглядає цього літа перехід в інший клуб і хоче в сезоні 2023/24 виступати за парижан.

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