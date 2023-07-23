Арсенал включился в борьбу за нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

Ситуация вокруг француза будоражит многие клубы. "Канониры" внимательно следят за развитием саги между Мбаппе и ПСЖ.

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Как информирует Footballtransfers, Арсенал рассматривает возможность подписания француза. Есть сомнения, что лондонцы смогут удовлетворить финансовые прихоти ПСЖ, однако "канониры" могут включить в сделку форварда Габриэла Мартинелли. По оценкам Transfermarkt бразилец стоит сейчас около 80 миллионов евро.

Фаворит в борьбе за Мбаппе, конечно, является Реал. Различные СМИ сообщали, что Саудовская Аравия также готова предложить контракт французу.

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