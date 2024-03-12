Кіліан Мбаппе ризикує не отримати бажаного ігрового номера після переходу в Реал.

Улюблені цифри "Черепашки" можуть бути зайняті в мадридському клубі, інформує AS.

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Мбаппе в ПСЖ носить "сімку", але в Реалі цей номер заброньований іншою зіркою – Вінісіусом. Альтернативою для Кіліана могла б стати "десятка", як у збірній Франції. Втім, і тут є гідний конкурент. Прощання з володарем "Золотого м'яча-2018" Лукою Модрічем наступного літа поки зовсім не гарантоване.

Ймовірно, Мбаппе доведеться піти шляхом Кріштіану Роналду, який у Реалі починав з "дев'ятки" і смиренно чекав відходу легендарного Рауля. Дев'ятий номер "вершкових" вакантний ще з минулого літа, коли клуб покинув інший володар "Золотого м'яча" – Карім Бензема.

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