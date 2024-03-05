Реал влітку хоче додати ще більше блиску у свій шалено дорогий склад.

Основа мадридців на наступний сезон може коштувати понад мільярд євро за версією Transfermarkt, порахував AS.

Реал випередив Барселону у боротьбі за зірку Баварії – мадридці можуть повторити безкоштовний сценарій Мбаппе

Кіліан Мбаппе нарешті повинен доїхати до Сантьяго Бернабеу, але Реал планує ще один зірковий трансфер. Ним має стати лівий захисник Альфонсо Девіс, який відмовляється підписувати новий контракт з Баварією. "Вершкові" готові заплатити до 50 млн євро, щоб забрати канадця.

Якщо ці наміри здійсняться, то основа Реала досягне планки у 1,002 млрд євро. Цікаво, що фактично клуб витратить на цих гравців всього 424 млн євро. Чимало якісних виконавців залишаться ще в запасі – наприклад, 100-мільйонний Родріго.

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