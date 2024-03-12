Мадридський клуб узгодив з компанією Adidas революційний набір кольорів, інформує Marca.

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Основний комплект, звичайно, залишається канонічно білим, але далі починаються несподіванки. Гостьова форма буде яскраво помаранчевою. 10 років тому Реал вже використовував такий колір, вигравши Кубок Іспанії та ЛЧ 2013/14. Третій комплект – суцільний експеримент. Мадридці вперше у своїй історії одягнуть коричневу форму.

Футболка Реала є найдорожчою у світі спорту. Спонсори Adidas (технічний), Fly Emirates (титульний) та HP (нарукавний) сукупно приносять у бюджет "вершкових" 250 млн євро щороку. Наступного сезону очікується шалений бум продажів, оскільки влітку на Сантьяго Бернабеу повинен перебратися Кіліан Мбаппе.

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