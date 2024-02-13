Мбаппе має дві причини, щоб знову відмовити Реалу й залишитися в ПСЖ
Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе влітку може стати вільним агентом, але досі не ухвалив рішення щодо свого майбутнього.
Багато розмов про Реал, за який француз мріяв виступати в дитинстві. Втім, одного разу Кіліан вже відмовився від переїзду в Мадрид і немає гарантій, що подібна історія не трапиться цього року.
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У Мбаппе є кілька причин, щоб продовжити контракт і залишитися в ПСЖ, повідомляє Cadena SER. Передусім йдеться про статус. Кіліана вразило, як нещодавно понад 600 уболівальників прийшли на тренування парижан і просили форварда залишитися в команді. Мбаппе дуже цінує любов фанів.
Другою причиною продовжити контракт може стати мати футболіста. Файза Ламарі завжди вважала, що сину краще залишитися в ПСЖ.