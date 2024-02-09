Український голкіпер Реала Андрій Лунін поки що не готується до зіркового новачка в Мадриді.

У Луніна запитали, чи гратиме Мбаппе за Реал. Андрій відповів для El Chiringuito: "Я в клубі вже 4-5 років, і постійно ширяться різні чутки. Чесно, я не знаю. Мбаппе чи Холанд? Якщо говорити про центрфорварда, то Ерлінг Холанд".

Нагадаємо, що за останньою інформацією, Мбаппе влітку перейде в Реал. Кіліан шість років відіграв за ПСЖ, з яким дійшов до фіналу Ліги чемпіонів. У складі збірної Франції він виграв ЧС-2018.

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