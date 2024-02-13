Мбаппе имеет две причины, чтобы снова отказать Реалу и остаться в ПСЖ
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе летом может стать свободным агентом, но до сих пор не принял решение относительно своего будущего.
Много разговоров о Реале, за который француз мечтал выступать в детстве. Впрочем, однажды Килиан уже отказался от переезда в Мадрид и нет гарантий, что подобная история не случится в этом году.
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У Мбаппе есть несколько причин, чтобы продлить контракт и остаться в ПСЖ, сообщает Cadena SER. Прежде всего речь идет о статусе. Килиана поразило, как недавно более 600 болельщиков пришли на тренировку парижан и просили форварда остаться в команде. Мбаппе очень ценит любовь фанов.
Второй причиной продлить контракт может стать мать футболиста. Файза Ламари всегда считала, что сыну лучше остаться в ПСЖ.