"Між нами і Реалом було кілька дзвінків. Були розмови у грудні, січні, лютому, березні... А потім Макрон зателефонував мені і сказав: я знаю, що ти хочеш піти. Але я хочу сказати тобі, що ти дуже важливий для Франції. Я не хочу, щоб ти йшов. Тут ти маєш шанс увійти в історію, усі люблять тебе. Я сказав йому, що ціную це, хоча все здається абсолютним безумством. Президент телефонує тобі і каже залишатися!

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У Парижі ще достатньо порожніх сторінок. Це чудова можливість заповнити їх! Потрібно налаштовувати себе по-іншому. Звичайно, перейти в Реал було простіше. Але я маю особисті амбіції, я француз. Я син Парижа, і вигравати в цьому місті – це щось особливе, дійсно особливе. І це можливість вписати своє ім'я в історію рідної країни на все життя", – наводить слова Мбаппе AS.

Нагадаємо, влітку всі чекали перехід форварда в Реал на правах вільного агента, але чемпіон світу раптом продовжив контракт з ПСЖ ще на 3 роки.

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