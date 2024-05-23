Гравець СК Дніпро-1 зацікавив клуби АПЛ та МЛС – один з них вже пробував оформити трансфер
Нападник СК Дніпро-1 Даніель Ківінда має кілька пропозицій з-за кордону.
У послугах Ківінди зацікавився англійський Брентфорд, за який виступає українець Єгор Ярмолюк, повідомляє Telegram-канал Камон, Плей!
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Якщо клуби зможуть домовитись, то Даніель спочатку поїде на перегляд, а потім приєднається до Брентфорда Б. Ще один варіант нападник має з МЛС – Шарлотт Індепенденс. Клуб пробував підписати Ківінду ще взимку, але СК Дніпро-1 відмовив, оскільки дніпряни не хотіли прощатись з талантами, маючи максимальні цілі та завдання на вирішальну частину сезону.
Відзначимо, що Ківінда відіграв за СК Дніпро-1 12 матчів у цьому сезоні, проте не відзначався результативними діями. Transfermarkt оцінює нападника в 300 тисяч євро.
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