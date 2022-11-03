Мбаппе побив рекорд Мессі, Бенфіка "пограбувала" ПСЖ, Мілан – у плей-офф ЛЧ: дайджест новин від "Футбол 24"
23:05 - Читать на русском
Завершальний тур групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23 подарував вболівальникам чимало знакових моментів. Детальніше дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".
Форварду ПСЖ Кіліану Мбаппе вдалося побити специфічний рекорд, як і італійському Мілану, який вперше за 9 років гратиме "на вибування" у Лізі Чемпіонів.
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