Воротарське питання буде одним з ключових для Реала у міжсезоння, повідомляє EPE.es.

"У Луніна були не дуже вдалі матчі": легенда Реала "відвернувся" від українця перед фіналом ЛЧ

Керівництво "вершкових" доклало великих зусиль у переговорах з агентом Жорже Мендешем, щоб швидко забезпечити продовження контракту Луніна. Андрій нібито схилявся до згоди, але останні тижні змушують його сумніватися. Куртуа впевнено повернувся після 2 важких травм та почав витісняти українця з основи.

Вирішальним моментом повинен стати фінал ЛЧ. Якщо Лунін просидить в запасі, то більш імовірним стане вже відхід з Бернабеу. На щастя, претендентів не бракує, особливо активно згадують МЮ та Баварію. Якщо Андрій ще й якісно проведе Євро-2024, то можуть підтягнутися інші гранди. У Реала не залишиться вибору – продавати або за рік втрачати Луніна безкоштовно.

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